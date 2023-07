6+6 تطالب البعثة بـ”التوقّف عن فرض الإملاءات” وتفتح النار على “باتيلي”.

طالبت لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) البعثة الأممية بـ”التوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي” ودعم خارطة الطريق المعروضة على مجلسي النواب والدولة، وخطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة 6+6 أمس، الذي عبرت فيه عن “استغرابها” من كتاب البعثة بشأن القوانين الانتخابية التي أعدّتها اللجنة.

وقالت اللجنة إنها “تستغرب هذا الكتاب وتعبر أيضا عن قلقها العميق إزاء حالة التخبط السائد بعمل البعثة الأممية في ليبيا”.

وهاجمت اللجنة البعثة عبر وصف رئيسها “عبد الله باتيلي” بمحاولة تغليب طرف على آخر مما أسهم في تعميق الانقسام وتدهور الوضع الأمني واستمرار حالة الفساد، وفق ما أفاده البيان.

واعتبرت 6+6 أن البعثة لا تطالب فقط بتعديل القوانين بل بتعديل الإعلان الدستوري نفسه، وهي بذلك “تريد إعادتنا خطوات للخلف كلما تقدمنا خطوات للأمام”.

وقالت اللجنة إن “باتيلي” لم يحاول التواصل مع اللجنة للاستماع لمبررات التصورات والمقاربات التي اعتمدتها لحل مختلف النقاط الخلافية، إلى جانب “عدم استماعه لمستشاره لشؤون الانتخابات الذي اتفقت معه على عدة نقاط لا تمثل المنحى الذي ذهب إليه “باتيلي”، حسب البيان.

وأضاف البيان أن اللجنة “قد ساد أعمالها أجواء سياسية توافقية، في إطار القانون والدستور، وكان عملا ليبيا خالصا وملبيًا لطموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة التشتت والانقسام السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة”.

كما طالب البيان البعثة الأممية بـ”دعم إصدار القوانين بأسرع وقت ودون اشتراط لتنفيذ ما تطالب به البعثة بالخصوص”.

وأخيرًا، دعا البيان كل القوى الوطنية وكافة السلطات المحلية والهيئات والمؤسسات الدولية إلى “احترام نتائج عمل اللجنة، ودعم المضي قدماً في مسار الانتخابات لتصل ليبيا إلى الاستقرار المنشود”.

يذكر أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا كانت قد أصدرت كتابًا طالبت فيه اللجنة بتعديل بعض القوانين الانتخابية التي أعدّتها، فور إعلان اللجنة إصدارها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويشار إلى أن لجنة (6+6) أصدرت قوانين الانتخاب الرئاسية والبرلمانية في الـ7 من يونيو الماضي.

وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.

المصدر: لجنة 6+6 + ليبيا الأحرار

The post 6+6 تطالب البعثة بـ”التوقّف عن فرض الإملاءات” وتفتح النار على “باتيلي”. appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار