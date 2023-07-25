باتيلي: ماضون في طريق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

قال المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، إننا ماضون قدماً في طريق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف باتيلي، خلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية في بنغازي، أننا نحتاج إلى حل سياسي شامل بتوافق كل القادة الليبيين.

وتابع أنه يجب الوصول إلى بيئة آمنة لإجراء الانتخابات ومعالجة ملف التشكيلات المسلحة

وانطلق في مدينة بنغازي شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

وبحث الاجتماع تشكيل قوة عسكرية مشتركة في جنوب البلاد والعمل على بحث آلية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، بالإضافة للاتفاق على آلية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية تنفيذا للقرارات الأممية 2570 و2571.

وقالت تقارير، إن احتضان مدينة بنغازي لاجتماع مجموعة العمل الأمنية يؤكد وجود رغبة لدى العسكريين الليبيين لتوحيد صفوف المؤسسة والمضي قدما في تعزيز إجراءات الثقة، مؤكدا أن المسار العسكري يمثل قاطرة الحل السياسي للأزمة الراهنة في ليبيا.

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واستضافت العاصمة طرابلس في 24 مايو الماضي، أول اجتماع لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة العمل الدولية لعملية برلين، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” من شرق وغرب ليبيا، وبحضور ممثلي أعضاء المجموعة التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة كلًا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

واجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الإثنين، في بنغازي مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بحضور سفراء مصر وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة.

وأكد “باتيلي” أن الاجتماع ناقش الاستعدادات لاجتماع مجموعة العمل الأمنية ​​المقرر اليوم الثلاثاء، مشددا خلال اللقاء على الأهمية البالغة للأمن للتمكين من إجراء انتخابات شاملة، وإقامة مؤسسات شرعية، وتمهيد الطريق أمام استقرار مستدام في ليبيا.