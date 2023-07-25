المدغيو: الاتحاد الأفريقي يكاد يكون الجهة الوحيدة التي ليست لها أجندات في ليبيا

أكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس الدولة، خليفة المدغيو، أن التجهيز لملتقى المصالحة يمضي بحرص كبير من الاتحاد الإفريقي، وهو يكاد يكون الجهة الوحيدة التي ليست لها أجندات في ليبيا.

وقال المدغيو، في تصريحات صحفية: ” المؤتمر الجامع سيكون داخل ليبيا واللقاءات القادمة ستعقد في مختلف المناطق الليبية من شرقها وغربها وجنوبها”.

وأضاف “المصالحة الوطنية مهمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان، وهي شرط أساسي لضمان نجاح أي عملية سياسية وانتخابية قادمة، وما حدث في الكونغو برازافيل هو الإعلان عن بدء أعمال اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الجامع”.

وتابع “الطريق نحو المصالحة الوطنية ليس سهلا ولا محفوفا بالورود وهو يحتاج عملا مضنيا للوصول للمصالحة ومصلحة الوطن”.