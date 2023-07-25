تنويه هام بشأن رابط نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023

اصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تنويهاً بشأن رابط نتائج امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2023 – 2022 .

وأعلن المركز في بيان صادر عنه، عن رابط نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالداخل بأقسامها العلمي و الادبي و الديني وشهادتي اتمام مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي بالخارج الدور الاول للعام الدراسي 2022 – 2023.

ونوه المركز أن الرابط سيفعل بعد اعتماد النتيجة مباشرة، وبإمكان جميع الطلبة التعرف على نتائجهم من خلال الدخول على الرابط بارقام الجلوس أو القيد الخاصة بهم.

وفيما يلي رابط النتائج الجديد :