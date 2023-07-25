عاجل ليبيا الان

تنويه هام بشأن رابط نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تنويهاً بشأن رابط نتائج امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2023 – 2022 .

وأعلن المركز في بيان صادر عنه، عن رابط نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالداخل بأقسامها العلمي و الادبي و الديني وشهادتي اتمام مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي بالخارج الدور الاول للعام الدراسي 2022 – 2023.

ونوه المركز أن الرابط سيفعل بعد اعتماد النتيجة مباشرة، وبإمكان جميع الطلبة التعرف على نتائجهم من خلال الدخول على الرابط بارقام الجلوس أو القيد الخاصة بهم.

وفيما يلي رابط النتائج الجديد :

https://bit.ly/439osT9

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك