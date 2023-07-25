المبعوث الأممي: ملتزمون بالعمل مع الجهات الفاعلة لحل القضايا الخلافية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن البعثة تظل ملتزمة بالتعامل مع جميع الجهات الفاعلة لتسهيل التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية، بما في ذلك توحيد الإدارة بما يمكن ليبيا من إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة بنغازي لمناقشة الإطار القانوني للانتخابات العامة. اتفقنا على ضرورة معالجة القضايا العالقة حتى يمكن إجراء العملية الانتخابية بنجاح بحسب تدوينة للبعثة الأممية بموقع “فيسبوك”.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث تم مناقشة خارطة الطريق للمرحلة المُقبلة ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 وتشكيل حكومة مُوحدة في كافة أنحاء البلاد.

وأكد رئيس مجلس النواب المُضي قُدماً في إنجاز خارطة طريق جديدة للمرحلة المُقبلة والنظر في مخرجات لجنة 6+6 من أجل الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.