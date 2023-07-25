مجموعة العمل الأمنية الدولية تجتمع في بنغازي بحضور لجنة 5+5

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انطلق اليوم الثلاثاء في بنغازي اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باثيلي.

وحث باثيلي، الجهات المعنية الرئيسية والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة للقضايا السياسية المتنازع عليها.

وقال إن جهود مجلسي النواب والدولة تمثل خطوة مهمة، ويتم النظر حاليا في نتائج اجتماع لجنة 6+6.

وأضاف باثيلي، “ندرك أن التقدم المستمر نحو وقف اتفاق وقف إطلاق النار يتطلب تنسيق الإجراءات الوطنية والدولية”.

ولفت إلى أن الأزمة في السودان أبطأت التقدم في مسألة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.