اللافي: مشروع المصالحة الوطنية هو ملكية ليبية خالصة لا يمكن التفريط به

ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن الاتحاد الافريقي للآن قام بدور فعال ممثل برئيس المفوضية ورئيس ديوان الاتحاد الافريقي وهو مستشار المصالحة الوطنية مع المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن مشروع المصالحة الوطنية هو ملكية ليبية خالصة لا يمكن التفريط به وهو أمر انعكس خلال الإعلان عن انطلاق أعمال اللجنة في برازافيل والتأكيد على أن اجتماعاتها ستكون عامة وفي المدن الليبية.

اللافي لفت خلال تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بعد الإعلان عن انطلاق أعمال اللجنة سيبدأ بتشكيل جدول الأعمال للجنة وبعد استكمال باقي الاطراف لتسمية ممثليهم خلال العشر أيام القادمة سيتم الإعلان عن موعد جديد لانعقاد اللجنة في أحد المدن الليبية إما في الشرق أو الغرب أو الجنوب.

وأكد على ضرورة أن تكون جميع أطراف الصراع في ليبيا حاضرة في مسار المصالحة، كاشفاً عن وجود ممثلين لأسر الضحايا في اللجنة التحضيرية حتى يتسنى لهم المشاركة في إعداد للمؤتمر الجامع.

وتابع: “عندما نتحدث عن المصالحة الوطنية وجود الأطراف لإنقاذ البلاد مما هي فيه هذا لا يعني أننا سنفرط في مبدأ العدالة الانتقالية والإفلات من العقاب، هنا يتحدث المجتمعين في هذا الملتقى التحضيري لمناقشة المسارات التي أعدت في مشروع الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية ومناقشة القضايا الخلافية والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وهذا يترك للقضاء”.

كما استطرد خلال حديثة: “لو نتحدث عن 11 سنة مضت عانى فيها الليبيين الويلات اتفقوا خرجوا من أجل التغيير والانتخابات لماذا لم نصل لها للآن ولم يجرى الاستفتاء على الدستور؟ عدم الوصول لانتخابات بالرغم من التوافق الدولي والمطالبة المحلية، الكل يطالب بانتخابات ونحن ندعم وجئنا كمجلس رئاسي لهذه السلطة من أجل مسار واحد وهو التعجيل في عملية الانتخابات ومن خلال ما تابعناه من الصعوبة بمكان أن يكون هناك انتخابات لأن عامل الثقة مفقود بين الاطراف الرئيسية الاساسية في العملية السياسية في ليبيا ولا بد من معالجة عامل الثقة بين الأطراف وهنا نتحدث عن مسار طويل ومسار قصير ونحاول من خلاله معالجة الأخطاء”.

ورأى أن مسار المصالحة الوطنية يحتاج لسنوات لكن من خلال المؤتمر الجامع الذي سيعقد في أحد المدن الليبية سيتم تحديد ثلاثة مسارات وتوصيات التأسيسية والتشريعية والتنفيذية، منوهاً على ضرورة معالجة المسارات التي طرحها في الرئاسي في المشروع الرؤية الاستراتيجية وهناك مسار مهم جداً ويحتاج لمعالجة وهو مسار العدالة الانتقالية.

أما بشأن الاجتماعات المزمع عقدها مع المبعوث الأممي، أوضح أن الاجتماعات مع البعثة تتعلق بدراسة الحلول التي يمكن وضعها للوصول للانتخابات وأمامهم مسار واحد يتم العمل عليه وهو الوصول لانتخابات وفق توافق بين الأطراف السياسية الليبية والانتخابات التي يرضاها الجميع، مشيراً إلى أن حجتهم كبيرة للتفاعل ودعم أصدق وإرادة قوية لتحقيق الهدف السامي.

وأفاد أنه عند الحديث عن الانتخابات يعني السعي للوصول لتوافق يأتي من خلال استعادة الثقة بين الأطراف الرئيسية قبل الحديث عن الحكومة، لافتاً إلى أن الانتخابات يجب أن تقوم بها حكومة واحدة تعمل في كل ليبيا.

وأوضح في الختام أن الحديث حالياً هو عن توافق بين الأطراف السياسية ومن خلال الوصول لخارطة طريق، معتبراً أن المشكلة ليست في الحكومة بل بإعادة الثقة بين الأطراف السياسية للوصول للانتخابات لأنه حتى لو تم تشكيل حكومة جديدة ستواجه ذات العقبات والعراقيل التي كانت في الحكومات السابقة.