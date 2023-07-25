البسيكري: مسألة التوطين في ظل الانقسام السياسي والانفلات الأمني لا يمكن تطبيقه من أي رئيس حكومة

ليبيا – رأى عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري أن هناك دلالات متعددة لالتئام المؤتمر في روما ومصالح كثيرة، مشيراً إلى أنه في الخصوصية الليبية يتم التعامل مع الواقع الموجود فهناك حكومة جاءت بتوافق ومجلس رئاسي بحسب قوله.

البسيكري قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن مسألة انتظار الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية الحالية أن يخرج مجلسي الدولة والنواب قوانين انتخاب خلال هذه السنة وبداية العام القادم هو أمر لا ينظر له وتم التوجه مباشرة من فترة ليست بالوجيزة لمصادر الطاقة البديلة للغاز الروسي وارتهان بعض دول أوروبا للغاز الروسي وموضوع الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن ملف الهجرة قديم جداً وسابق لثورات الربيع العربي وما دامت افريقيا تعيش الجهل والتخلف نتيجة استغلال ثرواتها بشكل فج من بعض الدول على رأسها فرنسا ومسألة الاستقرار وبناء تنمية حقيقة وبشكل استراتيجي مستدام يواكب مسألة خلق نوع من الثقافة والتمكين والانتماء، سيستغرق وقت طويل جداً في ظل حاجة أوروبا للهجرة وإن كانت تريدها مقننة بأنواع وتخصصات معينة.

ورأى أن المشكلة ليست قدرة الدولة على تأمينهم وهذا الشعار مرفوض سواء أطلق من تونس أو ليبيا فلا يمكن لأي حكومة سواء في تونس أو ليبيا بهذا الوضع الحالي مهما كانت لديها من القدرات، طمأنة عقل الناس المشمئزة من تواجد الأعداد الضخمة من الأفارقة.

وأضاف: “هم يعلمون أن مسألة التوطين في ظل الانقسام السياسي والانفلات الأمني شعار ولا يمكن تطبيقه وأي رئيس حكومة يريد أن يستمر في منصبه يدندن على شعار أنه لا يمكن لدولة تونس أو ليبيا التوطين! الجدية المطلوبة ستتضح في مسألة التنمية في منطقة المصب وحاولت أن أشير لها أنها فترة قديمة لأن في مؤتمر البرتغال أقيم موضوع الهجرة غير الشرعية وكان حاضره من كان خاطف ليبيا 40 سنة ومسخرها لنفسه وأتذكر أن أعطيت له كلمة ربع ساعة! الموضوع قديم وما يحدث الآن في الفترة الأخيرة حكومة ايطاليا استدعت حفتر واجتمعت في وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الأركان التابعة لها الذي لم ينقطع في زياراته عن إيطاليا، لاحظنا استعمال الطيران المسير بعد الزيارة وبعض التشكيلات الأمنية لوقف قوارب التهجير وإن كان حل غير سليم. أتوقع أن الدبيبة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يجلس مع المشري في روما وبالتالي الحكومة المعترف فيها شرعياً هي من تبرم الاتفاقيات”.

ودعا في الختام رجال القضاء المشهود لهم في ليبيا الانحياز للمؤسسة القضائية المنفصلة بالكامل كسلطة ثالثه ومن المستشارين ممن اختيروا لمحكمة بنغازي والدائرة الدستورية الانحياز له، مشيراً إلى أن عقيلة صالح عبث بالشق التشريعي والجميع يعلم ذلك والسلطة التنفيذية واتجه للقضاء.