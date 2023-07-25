باتيلي: مستمرون نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي، إن الاجتماع عقد لتعزيز السلام في ليبيا، وتقديم الدعم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وأضاف باتيلي أن الأمن عامل أساسي للتمكن من إنجاز الانتخابات التي تحتاج إليها ليبيا، لإنشاء مؤسسات شرعية وتمهيد السبيل لتحقيق الاستقرار الدائم.

وتابع أن اللجنة العسكرية المشتركة قدمت العديد من الإنجازات، مشيراً إلى أنه يدرك أن استمرار التقدم نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق الناربشكل تام منوط بالتكاتف الوطني والدولي.

ويرى باتيلي بتقييم وضع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أن عدداً من قرارات اللجنة وتوصياتها قد نُفذ بينما البعض الآخر يواجهتحديات.

وذكر أن اللجنة سعت إلى التواصل مع القيادات الأمنية والعسكرية وقد تكللت مساعيها بالنجاح، مشيراً إلى أنها بادرت باتخاذ تدابير كفيلة ببناء أواصر الثقة بما فيها إطلاق سراح المحتجزين.

وبين باتيلي أن اللجنة خرجت بتوصية مفادها إنشاء لجنة للتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج تعنى بتصنيف التشكيلات المسلحة، ولم يتم تشكيل هذه اللجنة بعد.

وأضاف أن اللجنة قررت إنشاء لجان اتصال وتفعيلها لتعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وقامت هذه اللجان الآن بتجهيز مكتب لها، بينما ما تزال عملية توريد معدات هذا المكتب جارية.

وذكر أن الجهود التي اضطلعت بها لجنة 6+6 المشكلة من قبل كل من مجلس النواب والمجلس الدولة، خطوة مهمة، مشيراً إلى أن قانوني الانتخابات بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة.

وبين أنه يجب القيام بالمزيد من العمل لتحسين مشروعي القانونين من خلال سد ثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحث باتيلي الأطراف الفاعلة والمؤسسات الرئيسية على التوصل إلى تسوية تتحرى الشمول بشأن النقاط الرئيسية المختلف عليها سياسياً.

وشدد على أهمية الأطراف العسكرية الفاعلة كونها عامل أساسي ضامن للسلام والاستقرار في ليبيا.