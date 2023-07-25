ألبيريني: البيئة الآمنة والمستقرة شرط ضروري لإجراء الانتخابات في ليبيا

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أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، اليوم الثلاثاء أن البيئة الآمنة والمستقرة شرط ضروري لتقدم العملية السياسية وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة.

وأضاف ألبيريني خلال انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية بحضور أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 :”نأمل أن يساهم اجتماع مجموعة العمل في تعزيز التفاهم لتأمين عملية الانتخابات وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة”.

وتابع السفير الإيطالي :”سنواصل تقديم الدعم الى ليبيا جنبًا إلى جنب مع جميع الأعضاء الآخرين في عملية برلين، مشيدًا بدور وجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في جميع المسارات لحل الأزمة الليبية.

وذكر ألبيريني أن أمن ليبيا واستقرارها عنصر أساسي للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها وما هو أبعد من ذلك، معتبرًا أن عقد اجتماعات لمجموعة العمل الأمنية على الأراضي الليبية إنجاز مهم وسعداء لرؤية هذا التقدم. .