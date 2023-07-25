إنيرجي بورتال: عدم تحول ليبيا نحو الطاقات المتجددة يعني مواجهتها هذا الاحتمال

ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي بورتال” الاقتصادي البريطاني الضوء على تقييم تأثير اتجاهات تحولات الطاقة العالمية على السوق الليبية عامة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لما يشهده مشهد الطاقة العالمي من تحول كبير مدفوع بالتقدم التكنولوجي والمخاوف البيئية وتفضيلات المستهلكين المتغيرة، مؤكدًا أن استمرار البلدان في الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة ما يعني أن هذا سيؤثر بشكل لا يمكن تجاهله على ليبيا.

وأكد التقرير إن ليبيا بانتظار مواجهة تحديات وفرص محتملة في ذات الوقت على خلفية هذه الانتقالات والتحولات العالمية ومن أبرزها التركيز المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل تلك التي يتم توليدها من الشمس والرياح والأخرى الكهرومائية.

وبحسب التقرير تقوم الحكومات والمستثمرون من القطاع الخاص على حد سواء بإعطاء الأولوية بشكل متزايد لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة هذه بسبب مخاوف تغير المناخ والحاجة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ما أدى لانخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بما فيه النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي.

وبين التقرير أن ليبيا معرضة بصفتها مصدرا رئيسيا للنفط بشكل خاص لتقلبات الأسعار العالمية والطلب فيما يعتمد اقتصادها بشكل كبير على القطاع النفطي فأكثر من 60% من ناتجها المحلي الإجمالي وما يزيد على الـ 90% من عائداتها التصديرية متأتية من ريع النفوط.

وأضاف التقرير إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط واستمرار عدم الاستقرار السياسي والصراعات السياسية ذات تأثير مدمر على الاقتصاد الليبي ما أدى إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة كبيرة في الدين العام رافقه تحول عالمي نحو الطاقة المتجددة على شكل تهديد اقتصادي طويل الأجل.

وتابع التقرير إن تبني المزيد من الدول أهدافا مناخية طموحة واستثمارها في البنية التحتية للطاقة النظيفة عوامل تبرز توقعات بانخفاض الطلب على النفط بشكل أكثر خلال العقود القادمة ما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في عائدات تصدير النفط الليبي وتداعيات خطيرة على الاستقرار المالي وآفاق النمو الاقتصادي.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى توفير التحول العالمي في مجال الطاقة فرصا لليبيا لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط فالبلاد تمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة للطاقة المتجددة المتأتية من الشمس والرياح وفقا لدراسة أجرتها الهيئة الحكومية المعنية.

وأضاف التقرير أن ليبيا لديها القدرة على توليد ما يصل إلى 5.3 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويا من الطاقة الشمسية وحدها وهو أكثر من ضعف استهلاكها الحالي في وقت يمثل فيه الساحل الليبي الطويل والرياح الملائمة موقعا وظرفا مثاليين لتطوير مشاريع للطاقة.

وبحسب التقرير يُمكن الاستثمار بالبنية التحتية للطاقة المتجددة والتكنولوجيا ليبيا من تقليل اعتمادها على النفط وخلق وظائف جديدة وتحفيز نمو الاقتصاد بقطاعات أخرى فيما يساعد تطوير صناعة الطاقة المتجددة على تحسين أمن هذا الجانب وتقليل تعرضها لصدمات خارجية مثل تقلبات أسعار النفط العالمية.

وأضاف التقرير إن تحقيق هذه الإمكانات يعني مزيدًا من الاستثمارات الكبيرة والإصلاحات في السياسات في وقت ستحتاج فيه السلطات إلى خلق بيئة تنظيمية داعمة لتطوير الطاقة المتجددة بما في ذلك وضع أهداف وحوافز وآليات تمويل واضحة.

وتابع التقرير أن تحولا مثل هذا يحتاج أيضا إلى الاستثمار في برامج التعليم والتدريب لتطوير رأس المال البشري والخبرة اللازمين لدعم نمو قطاع الطاقة المتجددة مختتما بالإشارة إلى أن تبني التحول العالمي في هذه المجالات والاستفادة من إمكانات ليبيا الهائلة سيُمكنها من بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة للمستقبل.

ترجمة المرصد – خاص