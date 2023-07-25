الطقس في ليبيا.. أجواء حارة والحرارة تصل لـ 48 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استمرار تأثر غالبية المناطق بالكتلة الهوائية الساخنة.

وبحسب بيان حالة الطقس، تكون درجات الحرارة مرتفعة، وتتراوح بين 41 و47 درجة مئوية على مناطق غرب وجنوب ليبيا، وتصل إلى 48 درجة على العزيزية، وبين 33 و39 درجة على مناطق الشمال الشرقي، وتراجع درجات الحرارة بداية من مساء غد الأربعاء على بعض مناطق الشمال الغربي.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتتحول مساء الغد إلى شمالية فشمالية شرقية على غالبية المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 41 و47 درجة مئوية، وتصل على العزيزية إلى 48 درجة مئوية، وتسجل تراجعا، غدا، من رأس اجدير إلي الخمس، لتشمل غالبية المناطق الخميس.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب في أثناء الليل والصباح الباكر على ساحل الخليج، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتنشط بعد الظهر على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و39 درجة مئوية.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية على غالبية المناطق، بينما تكون جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على غدامس والحمادة، معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 43 و46 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 41 و44 درجة مئوية.