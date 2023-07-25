المشري يبحث مع عددا من الأحزاب القوانين الانتخابية

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع عدد من الأحزاب الليبية القوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة 6+6 ومقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل مجلس الدولة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس بحث دور الأحزاب في العملية السياسية ودعمها للمسار الانتخابي، والمشاركة في إقامة المناشط التوعوية الداعية لدعم هذا المسار.

وشارك في اللقاء عددا من الأحزاب هي تجمع الأحزاب الليبية وحزب المستقلين الديمقراطي والحزب الليبي التقدمي وحزب حماة الوطن وحزب العدالة والتقدم وحزب التيار الوطني الحر وحزب المستقبل وحزب الإصلاح والتجديد والحزب الديمقراطي وحزب موطني وحزب الحرية والمواساة وحزب اليسار الديمقراطي.