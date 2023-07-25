هورندال تشدد على ضرورة الالتزام بالعملية السياسية وإجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار في ليبيا

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شددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، الوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالعملية السياسية وإجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكدت هورندال خلال انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية بحضور أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 على أهمية الجهود المشتركة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وجددت السفيرة البريطانية دعم الجهود الرامية لخلق بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات شاملة، إضافة إلى دعم المملكة المتحدة الدائم للاستقرار والسلام في ليبيا.

وأشارت هورندال إلى أن بريطانيا قدمت الدعم لأكثر من 40 مشروعًا في ليبيا؛ لحل النزاعات وتحقيق السلام، كما تم إزالة أكثر من 8 آلاف لغم في جميع أنحاء ليبيا، 4500 منها كانت في بنغازي.