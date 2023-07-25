موارد مائية الدبيبة: من 30 إلى 40 يومًا مدة إصلاح إنبوب واحد متضرر بالنهر الصناعي

ليبيا- أكدت وزارة الموارد المائية في حكومة تصريف الأعمال استمرار أعمال الصيانة لمحطة 41 بالنهر الصناعي في منطقة الزويتينة لليوم الـ4 على التوالي.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية اطلعت عليه صحيفة المرصد تم سحب المياه من المنطقة المتضررة في وقت لا زال فيه العمل جار لسحب تلك الموجودة من داخل الأنابيب مبينا أن الكشف الظاهري للخط أظهر تظهر أنبوب واحد مع الحاجة لإجراء آخر داخلي للتأكد.

وبحسب البيان سيحتاج إصلاح الأنبوب من 30 إلى 40 يوما وإن زاد عدد الأنابيب سيستغرق ذلك مدة أطول كاشفا عن تزويد مدينة بنغازي حاليا بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه يوما من جهاز استثمار المياه لكنها كمية لا تكفي المدينة كلها على حد تعبير البيان.