مجلس النواب الليبي يعتمد خارطة الطريق المنبثقة عن (6+6)

اعتمد مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه تقرر اعتماد خارطة الطريق، مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره.

وأضاف خلال جلسة المجلس اليوم في مقره بمدينة بنغازي: “تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها، متضمنا طريقة عملها”.

وجاء نص القرار كما تلاه رئيس مجلس النواب:

– تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره.

– تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها.

– تحدد شروط اختيار رئيس الوزارء وتنتهي ولاية حكومته في المدة المحددة.

– تكون حكومة مصغرة يختارها رئيس الوزارء مع مراعاة المناطق الجغرافية.

– تزكية زئيس الوزارء من عدد من مجلس النواب ومجلس الدولة.

– تحال هذه الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي,