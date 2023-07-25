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“عقيلة صالح” يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوماً من تاريخ اعتماد الخريطة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إنه خلال 24 ساعة من تاريخ التصويت تحال نتائج الإنتخابات من مجلس الدولة إلى مجلس النواب.

وأضاف صالح أن خلال أسبوع من إعلان قائمة المرشحين يعقد مجلس الدولة جلسة علنية ويتم التصويت من خلال الإقتراع السري.

وتابع أنه يشترط فيمن يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية 15 عضواً من مجلس النواب و10 من مجلس الدولة.

وذكر صالح أن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة يعلن لمدة 20 يوماً من تاريخ إعتماد الخريطة.

وبين أن خارطة الطريق ستعتمد من مجلسي النواب والدولة بنفس طريقة إصدار القوانين.

وأشار صالح إلى أن مهام الحكومة الموحدة دعم المفوضية العليا للإنتخابات ونجاح إجراء الإنتخابات.

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الوطن الليبية

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