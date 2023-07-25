آري نيوز: بعثة باكستان الديبلوماسية في ليبيا ساعدت رعايا محتجزين في البلاد

ليبيا – نشرت شبكة “آري نيوز” الإخبارية الباكستانية الناطقة بالإنجليزية تقريرا إخباريا بشأن جهود خارجية إسلام آباد في متابعة أحوال رعاياها على أراضي ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تواصل البعثة الديبلوماسية الباكستانية في البلاد مع المحتجزين الباكستانيين بمركز احتجاز في مدينة بنغازي وتفاعلها مع كيانات الأمم المتحدة لإجراء فحوصات طبية لهم وتوفير الأدوية اللازمة لعلاجهم.

وبحسب التقرير قال المتحدث باسم خارجية إسلام آباد “ممتاز زهرة بلوش”:”بناء على تعليمات الوزير “بيلاوال بوتو زرداري” قام القائم بالأعمال في طرابلس عاشق علي بزيارة مركز الاحتجاز في بنغازي والتقى بمعتقلين باكستانيين وتم توفير المواد الغذائية والضروريات الأساسية لهم”.

وتابع “بلوش” قائلا:” البعثة الديبلوماسية في ليبيا لا تزال على اتصال بالمنظمة الدولية للهجرة من أجل إعادتهم المبكرة إلى الوطن” فيما بين التقرير أن 15 ألف محتجزون الآن في سجون ليبية منذ 7 أشهر بانتظار المساعدة من حكومة إسلام آباد وبينهم مرضى في حالة حرجة وأطفال بلا دواء أو طعام ما يهدد حياتهم.

ترجمة المرصد – خاص