السفيرة البريطانية تؤكد دعم بلادها لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، دعم بلادها تدعم الجهود الرامية لخلق بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

ودعت هورندال في كلمتها باجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة بنغازي، القادة الليبيين للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، مشددة على ضرورة الالتزام بالعملية السياسية وإجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار.

وجددت السفيرة البريطانية دعم المملكة المتحدة الدائم للاستقرار والسلام في ليبيا، مؤكدة أهمية الجهود المشتركة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وقالت هورندال، إن المملكة المتحدة، قدمت الدعم لأكثر من 40 مشروعاً في ليبيا؛ لحل النزاعات وتحقيق السلام، كما تمكنا من إزالة أكثر من 8 آلاف لغم في جميع أنحاء ليبيا، 4500 منها كانت في بنغازي.