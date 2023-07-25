العرفي: يجب أن يختار رئيس الحكومة الجديد حكومته بناءً على الأقاليم التاريخية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنه يجب أن يختار رئيس الحكومة الجديد حكومته بناء على الأقاليم التاريخية.

وأضاف العرفي أنه يجب أن تكون هذه الحكومة مُصغرة، ويتم اختيار الوزراء فيها دون الرضوخ لأي عضو من أعضاء مجلس النواب.

وتابع يجب أن يراقب العمل في البرلمان بصورة واضحة، مشيراً إلى أنه يجب أن ينتقد أعضاء مجلس النواب أنفسهم، وما تم ممارسته في رئاسة البرلمان، لأنه أمر مهم وخطير.

وذكر العرفي أن المجلس لا يقبل أن يتم تحديد جلسات ليس لديهم بها علم، وتُخرج بقرارات تثير حالة من الجدل.