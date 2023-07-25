البيوضي: القاهرة وأنقرة ستلعب دورا مركزيا في إطلاق مشروع سياسي جديد بليبيا

أكد سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، أن اعتماد خارطة الطريق من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة يصعب مهمة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المأزوم سياسيا.

وقال “البيوضي”، في تصريحات صحفية، إن توافق المجلسين يعكس مشهدا دوليا سيقوده وليام بيرنز في ليبيا لتحقيق مهام إستراتيجية تعنى استمرار تدفق النفط وإجراء الإنتخابات على أي حال.

وأضاف، أن تشكيل حكومة شاملة كان حجر عثر واتفاق المجلسين يعني أن القاهرة و نقرة ينخرطان بشكل بناء وهو ما سيساعد وليام في مهمته الأبرز.

واختتم المرشح الرئاسي السابق تصريحاته قائلاً، إن القاهرة وأنقرة ستلعب دور مركزي في تغيير الوضع الراهن وإطلاق مشروع سياسي جديد في ليبيا.