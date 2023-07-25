توقيع عقد من الباطن بين الوطنية للحفر وشلمبرجير الأمريكية لحفر 3 آبار نفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها شهدت توقيع عقد بين شركتي الوطنية للحفر وشلمبرجير الأمريكية لحفر 3 آبار نفط.

وبينت المؤسسة أن عضو مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار شهد توقيع عقد من الباطن بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط وشلمبرجير الأمريكية في مقر المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس.

وبموجب العقد ستقدم شركة شلمبرجير الدعم اللازم للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط لحفر 3 آبار لصالح شركة الريمسا بحقلي ناصر والواحة.

وأكد عضو مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار أن توقيع العقد يعد خطوة مهمة في طريق تطوير قطاع النفط الليبي مؤكدا سعي المؤسسة إلى توطيد التعاون مع الشركات العالمية من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأشار مدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا مصطفى عجاج إلى أنه لدى شلمبرجير خبرة وقدرات فنية تمكنها من المساهمة في زيادة الإنتاج من حقول النفط الليبية.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن هذا العقد يعد الأول من نوعه في ليبيا “عقد تسليم مفتاح” وهو خطوة مهمة في طريق تطوير قطاع النفط الليبي.