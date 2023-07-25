العرفي: البرلمان تجاوز الجلسة التي ترأسها دومة بإلغاء جميع القرارات الصادرة عنها

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن المجلس سيعقد غداً جلسة برئاسة عقيلة صالح لمناقشة القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 وتشكيل حكومة وفق خارطة الطريق المقترحة وأخذ الملاحظاتها بشأنها.

العرفي قال في تصريح لمنصة “أبعاد” إن مجلس النواب تجاوز جلسة قبل العيد التي ترأسها النائب الثاني مصباح دومة بإلغاء جميع القرارات الصادرة عنها.

يشار إلى أن مجلس النواب قد علق جلسته الاثنين ما قبل الماضي إثر مشادات بين أعضائه بسبب بيان لعدد من النواب يطالبون فيه بإلغاء جلسة الـ26 من يونيو وما نتج عنها من قرارات.