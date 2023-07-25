لأول مرة منذ سنوات.. وزيرة الخارجية الليبية في زيارة رسمية لإيران

استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الإيرانية بطهران.

وقالت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية إن زيارة وزيرة الخارجية الليبية إلى طهران تأتي تلبية لدعوة وجهها إليها الوزير أمير عبداللهيان.

وأضافت أن الوزيران عقدا جولة من المحادثات عقب مراسم الاستقبال الرسمي، حيث من المتوقع أيضاً أن يعقد الوزيران أمير عبداللهيان والمنقوش مؤتمراً صحافيا عقب انتهاء المحادثات.

وتعتبر زيارة وزيرة الخارجية الليبية إلى طهران أول زيارة من نوعها عقب التطورات الداخلية في ليبيا منذ أعوام.

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