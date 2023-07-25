“المشري” وأحزاب ليبية يناقشون القوانين الانتخابية

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في طرابلس برئيس تجمع الأحزاب الليبية عبدالله التقاز، وممثلين عن حزب المستقلين الديمقراطي، والحزب الليبي التقدمي وحزب حماة الوطن وحزب العدالة والتقدم وحزب التيار الوطني الحر وحزب المستقبل وحزب الإصلاح والتجديد والحزب الديمقراطي وحزب موطني وحزب الحرية والمواساة وحزب اليسار الديمقراطي ؛لمناقشة القوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة 6+6.

وناقش اللقاء مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية والذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا من قِبل مجلس الدولة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله، إضافة لدور الأحزاب في العملية السياسية ودعمها للمسار الانتخابي، والمشاركة في إقامة المناشط التوعوية الداعية لدعم هذا المسار.