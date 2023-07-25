في أول زيارة رسمية منذ 16 عاما.. المنقوش تصل طهران

في أول زيارة رسمية لوفد ليبي رفيع المستوى منذ 16 عاما وصلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة عمل رسمية، بناء على دعوة رسمية من إيران.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه كان في استقبال الوزيرة نظيرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وعقد الوفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي جلسة مباحثات مع الجانب الإيراني، ناقشت خطوات الجانبان لاستئناف التمثيل الدبلوماسي، وتطوير التعاون الاقتصادي بين ليبيا وإيران.

وجددت وزيرة الخارجية خلال اللقاء تأكيد موقف ليبيا المؤيد لمبادرة السعودية والتي تحظى بدعم الأشقاء العرب لبدء مرحلة جديدة من العلاقات العربية الإيرانية، على أساس المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المنطقة.

واتفق الجانبان على استئناف اللجنة المشتركة الليبية – الإيرانية عقد اجتماعاتها في أقرب الآجال وتطوير التعاون في المجال الصحي والتقني، وتشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي، وتبادل الزيارات الرسمية.