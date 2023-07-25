هانيبال: السلطة السياسية في لبنان طالبت بـ 2 مليون دولار مقابل إطلاق سراحي

ليبيا – أصدر هانيبال القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، الإثنين، بيانًا بشأن اعتقاله في لبنان.

هانبيال وفي البيان الذي نقلته قناة “الجديد” اللبنانية، بحسب وكالة “سبوتنبك”، قال إن ظروف اعتقاله في لبنان تجسد فعليا مدى الظلم اللاحق به وتكشف أن منظومة الفساد في لبنان متشابكة ومتقاطعة بين القيادات السياسية والقضاء الراضخ لتعليمات مشغّليه”، على حد قوله.

وأضاف أنه “بعد 8 سنوات من اعتقاله مرغما من سوريا إلى لبنان وتحت وابل التعذيب ودون أن يخضع لأي محاكمة، وجد نفسه اليوم أمام وضع السلطة السياسية في لبنان عند ابتزازها وسمسراتها”، مشيرا إلى أنها وضعت شروطا لإطلاق سراحه وترهن حريته بالأموال الليبية المحتجزة لدى المصارف اللبنانية والبالغة 2 مليار دولار.

وتابع هانيبال حديثه: “هذا هو السبب الرئيس منذ اليوم الأول لاختطافي من سوريا حيث طلب الخاطفون المال مقابل الإفراج عني، ولا يزال هذا الشرط قائما حتى يومنا هذا”.

وأوضح نجل القذافي، أنه أمام هذا الواقع لا يجد نفسه إلا مضربا عن الطعام ومستمرا بقراره، محملا مسؤولية تدهور صحته للسلطتين القضائية والسياسية معا.