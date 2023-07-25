النائب العام يبحث مع رئيس مؤسسة النفط الليبية تأثير تهريب المحروقات بالمنطقة الغربية

بحث النائب العام، الصديق الصور، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أفعال الكسب غير المشروع المترتبة على تهريب المحروقات في المنطقة الغربية.

وتناول اللقاء، أمس الإثنين، الذي حضره آمِرِي المنطقة العسكرية الساحل الغربي، واللواء (52 مشاة)، تأثير عامل عدم انتظام أعمال مصفاة الزاوية على تنامي أفعال الكسب غير المشروع.

ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام، تطرق المجتمعون إلى إجراءات سلطة التحقيق في شأن مجابهة هذه الأفعال، وانتهوا إلى إنفاذ مخطط ملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة باقتصاد البلد، ومباشرة الوحدتين العسكريتين مهمة حراسة مصفاة الزاوية، والإيفاء بواجب تمكين المواطن من الوصول إلى منتجات المصفاة عبر أدوات التوزيع المعتمدة.

وفي يونيو الماضي، قالت تنسيقية حراك شباب الزاوية إن عملية تهريب الوقود عبر مصفاة الزاوية تشهد تراجعًا كبيرًا بعد الحملة الأمنية والقصف الجوي على أماكن التهريب في المنطقة الغربية.

وأشارت التنسيقية، إلى تراجع تهريب الوقود في مصفاة الزاوية من أكثر من 200 شاحنة يوميا إلى 80 شاحنة فقط، بفعل الحملة الأمنية التي شهدتها المنطقة.

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وجرى إعادة ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى مستودعات طرابلس في مايو الماضي، على ما أعلنت اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ببسط الأمن بمدينة الزاوية.