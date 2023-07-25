الوطنية للنفط: توقيع عقد لحفر 3 آبار نفط في حقلي “الواحة وناصر”

الوطن| رصد

شهدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط وشلمبرجير الأمريكية،في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، وبحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار.

وأشارت المؤسسة عبّر حسابها الرسمي في “فيسبوك” إنه وبموجب العقد ستقدم شركة شلمبرجير الدعم اللازم للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط لحفر 3 آبار لصالح شركة الريمسا بحقلي ناصر والواحة.

بدوره أعرب صافار عن سعادته بتوقيع هذا العقد، الذي يُعد خطوة مهمة في طريق تطوير قطاع النفط الليبي، مؤكدًا سعي المؤسسة إلى توطيد التعاون مع الشركات العالمية من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وحضر مراسم التوقيع التي جرت بقاعة رأس لانوف، رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية للحفر عبد المولى أبو فايد، وعضوا لجنة إدارة الشركة سلطان عبد العزيز ومحمد المبروك، ومدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا مصطفى عجاج، وعدد من المختصين بالشركتين.

من جانبه، عبّر مدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا مصطفى عجاج عن سعادته بالتعاون مع الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط،مؤكدًا أنه لدى شلمبرجير خبرة وقدرات فنية تمكنها من المساهمة في زيادة الإنتاج من حقول النفط الليبية.

الجدير بالذكر أن هذا العقد يُعد الأول من نوعه في ليبيا، وهو خطوة مهمة في طريق تطوير قطاع النفط الليبي، كما يعكس سعى للمؤسسة الدائم والمستمر لتوطيد التعاون مع الشركات العالمية، ويهدف إلى زيادة الإنتاج من حقول النفط الليبية، وتعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والعالمية.