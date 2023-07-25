الصور يبحث مع بن قدارة أفعال الكسب غير المشروع المترتبة عن تهريب المحروقات في المنطقة الغربية

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بحث النائب العام الصديق الصور اليوم الثلاثاء، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أفعال الكسب غير المشروع المترتبة عن تهريب المحروقات في المنطقة الغربية.

واستعرض الصور خلال اللقاء بحضور آمِرِي المنطقة العسكرية الساحل الغربي ؛ واللواء 52 مشاة، تأثير عامل عدم انتظام أعمال مصفاة الزاوية على تنامي هذه السلوكات.

وتناول الاجتماع ما أجرته سلطة التحقيق من إجراءات في شأن مجابهتها؛ وانتهى الاجتماع إلى إنفاذ مخطط ملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة باقتصاد البلد ؛ ومباشرة الوحدتين العسكريتين مهمة حراسة مصفاة الزاوية.

وأكد النائب العام على ضرورة الإيفاء بواجب تمكين المواطن من الوصول إلى منتجات المصفاة عبر أدوات التوزيع المعتمدة ؛ وإجراء تدبير قفل تلكم التي استعملت في نشاط تهريب الوقود .