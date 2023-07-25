بوراس: لا يجوز اختزال المشهد السياسي في مجلسي النواب والدولة

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس أن البرلمان يمر بأصعب أوقاته إذ يشهد صراعا داخليا على الصلاحيات بين هيئة الرئاسة.

بوراس وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”،نوهت إلى أن بعض أعضاء هيئة الرئاسة يستغلون صلاحياتهم في غير محلها ويتخذون قرارات تسهم في خلط الأوراق.

وأشارت إلى أن مستقبل خارطة الطريق المقترحة والقوانين الانتخابية متوقف على مدى جدية الأطراف السياسية.

بوراس أنهت حديثها بالقول :” لا يجب اختزال المشهد السياسي في مجلسي النواب والدولة، وعلى كل الأطراف المشاركة في صنع التغيير”.