إيران: مستعدون لتوسيع العلاقات مع ليبيا والمساهمة في إعادة إعمارها

وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة عمل رسمية، بناء على دعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان في استقبال الوزيرة الليبية نظيرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث تُعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد ليبي رفيع المستوى لطهران منذ 16 عشر عاماً.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الوفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي عقد جلسة مباحثات مع الجانب الإيراني، ناقشت خطوات الجانبان لاستئناف التمثيل الدبلوماسي، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجددت وزيرة الخارجية خلال اللقاء تأكيد موقف دولة ليبيا المؤيد لمبادرة المملكة العربية السعودية والتي تحظى بدعم الأشقاء العرب لبدء مرحلة جديدة من العلاقات العربية – الإيرانية، على أساس المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المنطقة.

كما اتفق الجانبان علي استئناف اللجنة المشتركة الليبية – الإيرانية عقد اجتماعاتها في أقرب الآجال وتطوير التعاون في المجال الصحي والتقني، وتشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي، وتبادل الزيارات الرسمية.

من جهة أخرى قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن وزير خارجية إيران، أعرب في هذا اللقاء عن ارتياحه لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، معلناً استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات مع الدولة الصديقة ليبيا، والمساعدة في إعادة إعمار هذا البلد.

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