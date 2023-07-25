بليحق: صوّت النواب بالأغلبية على اعتماد خارطة طريق المسار التنفيذي

الوطن| رصد

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس صوت بالأغلبية خلال جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء على اعتماد خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات.

وبين بليحق أنه تقرر خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة اعتبار جلسة 26 يونيو 2023 م غير قانونية وتعتبر مخرجاتها كأن لم تكن.

وكان قد صوت أعضاء المجلس في 26 يونيو على مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء عدد من المسؤولين وتكليف آخرين حيث صوّت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 05 لسنة 2023.

كما صوت المجلس بالإجماع خلال جلسة رسمية مغلقة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

وصوت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني، كما تم التصويت بالإجماع على اختيار مجلس إدارة برئاسة أحمد خليفة حمد ابريدان.