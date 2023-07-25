مباحثات ليبية مغربية حول الفرص الاستثمارية

التقى عضو لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس سعد الضاوي مع المدير التنفيذي لشركة الاشغال العامة الدار البيضاء بالمغرب اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة لبحث أوجه التعاون والفرص الاستثمارية بدولة ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن اللقاء الذي عقد بحضور المدير العام محمد دوزان ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالغرفة يونس الزيداني بحث المشاريع المستهدفة وفق الخارطة الاستثمارية بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأشار عضو لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس إلى أن القطاع الخاص بدولة ليبيا يشهد تطورا ملحوضا على مستوى قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مؤكداً رغبة أصحاب الأعمال والشركات المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص بالمغرب تحت إشراف وتوجيه وزارة الاقتصاد والتجارة.