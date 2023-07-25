حماد: سنتخذ كافة الإجراءات ضد من يثبت تورطه في ترتيب اتفاقات تخص توطين المهاجرين

ليبيا – أكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، في بيان له، الأحد،أن الحكومة تدعم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الاستمرار في مكافحة ومحاربة ظاهرة الهجرة العابرة لدولة ليبيا إلى دول شمال المتوسط.

حماد ثمن في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، دور الجيش الليبي الذي حارب الإرهاب بشتى صنوفه وشخوصه الذين لطالما تسللوا إلى ليبيا عبر خطوط الهجرة المعروفة دوليا.

وأشار إلى أن الجيش الليبي بذل قيادة وضباطا وأفرادا كل ما يمكن من جهود نتج عنها إعادة الكثير من المهاجرين إلى دولهم وبشكل نظامي ويتوافق مع احترام حقوق الانسان وعلى نفقة الجيش ومن ميزانيته المخصصة له.

وحذر حماد كل الأطراف المشاركة في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة بالعاصمة الإيطالية روما إلى احترام السيادة الليبية وعدم اتخاذ أية قرارات أو توصيات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا بتوطين المهاجرين إلى أوروبا بإعادتهم إلى ليبيا تحت أي مسمى لهذا التوطين.

وأكد أن حكومته لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الاختراقات للسيادة الليبية إن حصلت فعلا سيما أن الحكومة الليبية هي الحكومة المكلفة شرعيا من مجلس النواب.

واعتبر أن تمثيل ليبيا في هذا المؤتمر غير قانوني من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال مغتصبة السلطة والتي انتهت ولايتها منذ أمد طويل.

حماد حذر من أن الحكومة الليبية ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في ترتيب وعود أو اتفاقات تخص توطين المهاجرين في ليبيا واعتبارها من أشد درجات الخيانة للوطن.