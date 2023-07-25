“المشري” يناقش مع ممثلي الأحزاب الليبية خارطة طريق لجنة 6+6

عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، اجتماع اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع عدداً من ممثلي الأحزاب الليبية، لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من لجنة 6+6 ودور الأحزاب في العملية السياسية.

وحضر الاجتماع رئيس تجمع الأحزاب الليبية عبدالله التقاز، وممثلين عن حزب المستقلين الديمقراطي، والحزب الليبي التقدمي وحزب حماة الوطن وحزب العدالة والتقدم وحزب التيار الوطني الحر وحزب المستقبل وحزب الإصلاح والتجديد والحزب الديمقراطي وحزب موطني وحزب الحرية والمواساة وحزب اليسار الديمقراطي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة القوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة 6+6 ومقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل المجلس الأعلى للدولة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور الأحزاب في العملية السياسية ودعمها للمسار الانتخابي، والمشاركة في إقامة الأنشطة التوعوية الداعية لدعم هذا المسار.

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