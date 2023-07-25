“تكتل إحياء ليبيا” يعلن عزمه الترشح لانتخابات الحكومة المصغرة

الوطن| متابعات

قال رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض إنه حريص على إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة والعاجلة، احتراما للإرادة الشعبية التي عبّر عنها 2.8 من الناخبين والناخبات الليبيين والليبيات، في الانتخابات المعطلة.

وقال في بيان صادر عنه إنه انسحب سابقا من أي محاولة لتشكيل حكومات ،انتقالية، كما حصل يوم 14 نوفمبر 2020 في جلسات الحوار السياسي الليبي في جنيف.

وتابع” على ضوء جلسة البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، وإقرار خارطة الطريق السياسية بالأغلبية المطلقة، واستعدادا لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، فإنّ تكتل إحياء ليبيا هذه المرة لن ينتظر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسيسعى بالتشاور والتّعاون مع المؤسسات السيادية والقوى السياسية والمدنية والمجتمعية الليبية، لتشكيل هذه الحكومة المصغرة، والمعنية بالتجهيز للانتخابات دافعا باسم أ.د. عارف علي النايض لمنصب رئيس الوزراء.

وأكد أنه سيقوم بتقديم طلب الترشح حسب الإجراءات التي سيعلن عنها البرلمان ومجلس الدولة.