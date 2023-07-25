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رفقة “حماد”.. المشير خليفة حفتر يناقش مع باتيلي وسفراء الدول بليبيا تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى المُشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية- رفقة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد- المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي”، وسفراء الدول المُعتمدين في ليبيا؛ ضمن اجتماعات اللجنة الأمنية المُنبثقة عن مؤتمر برلين.

وأطلع الحاضرون، القائد العام، على آخر تطورات عمل لجنة 5+5 العسكرية ودعم اللجنة الأمنية الدولية لها.

كما بحث اللقاء، أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المُناسبة لنجاحها.

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قناة ليبيا الحدث

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