رفقة “حماد”.. المشير خليفة حفتر يناقش مع باتيلي وسفراء الدول بليبيا تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

التقى المُشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية- رفقة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد- المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي”، وسفراء الدول المُعتمدين في ليبيا؛ ضمن اجتماعات اللجنة الأمنية المُنبثقة عن مؤتمر برلين.

وأطلع الحاضرون، القائد العام، على آخر تطورات عمل لجنة 5+5 العسكرية ودعم اللجنة الأمنية الدولية لها.

كما بحث اللقاء، أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المُناسبة لنجاحها.