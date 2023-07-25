الميهوب ينفي التصويت على إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو

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نفى رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب طلال الميهوب التصويت على مخرجات جلسة 26 يونيو لا سيما ما يخص المحكمة الدستورية.

وأوضح الميهوب – بحسب تلفزيون المسار – أن تصريحات الناطق الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق بشأن إلغاء قرارات جلسة 26 يونيو غير صحيحة.

وأكد رئيس اللجنة أن رئيس مجلس الناب عقيل صالح طرح رأيه شخصيا بخصوص جلسة 26 يونيو ولم نصوت على إلغائها.

وأشار الميهوب إلى أنه تم اليوم التصويت بالأغلبية المطلقة على خارطة الطريق بشأن الانتخابات.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن أنه تم خلال جلسة اليوم الثلاثاء التصويت على اعتبار جلسة 26/6/2023.م غير قانونية وتعتبر مخرجاتها كأن لم تكن.