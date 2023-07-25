ليبيا.. شركة “الوطنية” تتعاقد مع “شلمبرجير” الأمريكية لحفر 3 آبار نفط

أعلنت مؤسسة النفط الليبية اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد من الباطن بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط وشلمبرجير الأمريكية، لحفر 3 آبار نفط.

وأوضحت مؤسسة النفط في بيان أنه بموجب العقد ستقدم شركة شلمبرجير الدعم اللازم للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، لحفر 3 آبار لصالح شركة الريمسا بحقلي النسر والواحة .

وتمت مراسم التوقيع، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حسين صافار، ورئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية للحفر عبد المولى أبو فايد، وعضوا لجنة إدارة الشركة سلطان عبد العزيز ومحمد حسين، ومدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا مصطفى عجاج، وعدد من المختصين بالشركتين.

وأعرب عضو مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار، عن سعادته بتوقيع هذا العقد، الذي يعد خطوة مهمة في طريق تطوير قطاع النفط الليبي، مؤكداً سعي المؤسسة إلى توطيد التعاون مع الشركات العالمية من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.

من جانبه، عبر مدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا مصطفى عجاج عن سعادته بالتعاون مع الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، مؤكداً أنه لدى شلمبرجير خبرة وقدرات فنية تمكنها من المساهمة في زيادة الإنتاج من حقول النفط الليبية.

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ولفتت مؤسسة النفط في البيان أن هذا العقد يعد الأول من نوعه في ليبيا ( عقد تسليم مفتاح ) وهو خطوة مهمة في طريق تطوير قطاع النفط الليبي، كما يعكس سعى للمؤسسة الدائم والمستمر لتوطيد التعاون مع الشركات العالمية، ويهدف إلى زيادة الإنتاج من حقول النفط الليبية، وتعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والعالمية.