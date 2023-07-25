الشويهدي: باثيلي يريد فرض آرائه على النواب والدولة في لجنة “6+6” وهذا الأمر غير مقبول

الوطن/ رصد

قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي إن باثيلي يريد فرض آرائه على النواب والدولة في لجنة 6+6 وهذا الأمر غير مقبول وعليه أن يتوقف عن تدخلاته في عمل لجنة 6+6 فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة.

وبين أن باثيلي غير مطلع على الأوضاع بشكل جيد في ليبيا ويعمل على إدارة الأزمة السياسية وليس حلها.

وأوضح أنه من المتوقع أن يصوّت النواب اليوم الثلاثاء على خارطة الطريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال تمالتصويت سيتم العمل على تشكيل حكومة جديدة فورًا من أجل التحضير للانتخابات.

وأكد أنه لا يمكن أن تشرف حكومتان على الانتخابات؛ لذلك يجب العمل على تشكيل حكومة واحدة موحدة معترف بها من الداخل والخارج.