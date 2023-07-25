البرلمان يعتمد خارطة الطريق لتكوين حكومة جديدة في ليبيا

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إقرار واعتماد خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6″، لافتًا إلى أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي، جاء ذلك خلال جلسة البرلمان المنعقدة الآن في مدينة بنغازي.

وكانت اللجنة المشتركة “6+6” المنبثقة عن مجلسي النواب والأعلى للدولة انتهت من قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقدمته إلى المجلسين للموافقة عليه.

وقال عقيلة صالح إنه فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا من تاريخ اعتماد خارطة الطريق.

وأضاف صالح أنه يشترط في المترشح لرئاسة الحكومة الحصول على تزكية من 15 برلمانيا و10 أعضاء في مجلس الدولة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه “تم تعديل بند أن مجلس النواب دون غيره هو صاحب الاختصاص الوحيد بمنح الثقة للحكومة”.