“عقيلة صالح” يبحث مع “السفير الإيطالي” إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الليبية

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمقر إقامته في مدينة بنغازي، أمس الاثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني والوفد المُرافق له، مستجدات الأوضاع في ليبيا والمساعي المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الليبية.

وناقش اللقاء دور مجلس النواب في اعتماد خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات.

وأكد صالح على دعمه الكامل ومجلس النواب للوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المُقبلة ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6 وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية.

وشدد صالح على وجود حكومة موحدة في البلاد مهمتها الرئيسية هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة.