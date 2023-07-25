شركة الكهرباء: الشركة لم تلجأ لطرح الأحمال و لدينا فائض في الإنتاج

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أكد المتحدث باسم شركة الكهرباء وئام التائب، أن الشركة لم تلجأ لطرح الأحمال و لدينا فائض في الإنتاج يقدر بحوالي 700 ميغا.

وأضاف التائب في تصريحات أمس الإثنين أن المشكلة في أعطال كثيرة نتيجة ارتفاع الحرارة، موضحًا أن هناك بعض الأعطال يتم صيانتها فوريًا وبعضها تحتاج ساعات وبعضها جسيمة تحتاج أيام.

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن وضع الشبكة جيد طيلة الفترة الماضية والكل لاحظ التحسن و لكن موجة الحر الحالية سببت أعطال، مؤكدًا أن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة في ظروف جوية قاسية.

وأكد أن مايحدث هو فصل تلقائي و عرضي نتيجة الأعطال و ليس طرح أحمال بسبب عجز كما تدعي بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.