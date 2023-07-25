تفاصيل تعديل البرلمان على خارطة الطريق المنبثقة من لجنة 6+6

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، تعديلا في خارطة الطريق المنبثقة عن أعمال لجنة “6+6″، المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف إعداد القوانين الانتخابية”.

وقال عقيلة، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إنه “تم تعديل بند أن مجلس النواب دون غيره هو صاحب الاختصاص الوحيد بمنح الثقة للحكومة”.

كما أعلن عقيلة صالح “تعديل الخارطة أيضا بحيث يتم منح الثقة للحكومة وفق برنامج عملها، على أن تكون حكومة مصغرة ووفقًا للأقاليم الثلاثة”، مؤكدا دعم المجلس الكامل للوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المقبلة ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6 وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية.

وأعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إقرار واعتماد خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6″، لافتًا إلى أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي، جاء ذلك خلال جلسة البرلمان المنعقدة في مدينة بنغازي.