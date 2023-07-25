“أبوزريبة” يلتقي مع مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقيّة

اجتمع وَزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة“، معَ مُساعد رئيس مصلحة الجوازات وَالجنسية وَشؤون الأجانب بِالمنطقة الشرقيّة اللواء“ فيصل محمد محجوب“.

وناقش ابو زريبة المشَاكل وَالصعُوبات التي تُواجه كافة مكاتب المصلحة وَمُنتسبيها، إضافة إلى مُناقشة آلية عمل المصلحة فِي إصدار جوازات السفر وَالإقامة للمُواطنين وَالمُقيمين فِي المنطقة الشرقيّة.

وَأعرب ابو زريبة عَن دعمه الكامل للعمل الذي تقُوم به مصلحة الجوازات، وَشددَّ على أهمية تَحسين الخدمات التي تُقدمها المصلحة وَتطويرها، وَذلك بِهدف تلبية اِحتياجات المُواطنين وَالمُقيمين وَتحقيق رضاهم.