داخلية البرلمان الليبي: أوروبا لا تقدم المساعدة الكافية لحل أزمة المهاجرين

أعرب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي، سليمان الحراري، عن بالغ استنكاره لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة تدفقات الهجرة من دول الساحل وغيرها إلى ليبيا.

وقال الحراري، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: أوروبا لم يعد يهمها سوى إبعاد المهاجرين عن أراضيها دون تقديم المساعدة الكافية في تخفيف الأزمة وخاصة من جانبها الإنساني.

واستنكر رئيس لجنة الداخلية، قيام السلطات التونسية بترحيل المهاجرين إلى الحدود الليبية ووضعهم في ظروف انسانية بالغة الصعوبة.

وشدد على ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته وينشئ مخيمات خاصة لأولئك المهاجرين الذين يقصدون التوجه لأوروبا، مشيداً بجهود الحرس الليبي لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية وتوفير الاحتياجات الانسانية لهم.

وأكد رئيس لجنة الداخلية بأن مؤتمر التنمية والهجرة الذي تم تنظيمه في روما الأيام الماضية لم يخرج بقرارات عملية مشيراً إلى أن أوروبا لاتزال ترفض تحمل المسؤولية والمساهمة بشكل أكبر في تخفيف الازمة، التي أصبحت تتحملها دول العبور دون غيرها.

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