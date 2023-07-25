“قادربوه” يلتقي وفدا من أعيان المنطقتين الغربية والوسطى وجبل نفوسة

الوطن| رصد

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اليوم الثلاثاء بمكتبه، بأعيان المنطقتين الغربية والوسطى وجبل نفوسة، الذين جاؤو التهنئته وإبلاغه بتضامنهم المطلق مع الهيئة في محاربتها للفساد الإداري والمالي المستشري في البلاد.

وتحدث أعيان مدن الزاوية وصرمان وصبراتة والعجيلات وزلطن والنواحي الأربعة وغريان ونالوت وودان عن الفساد الإداري المستشري بشكل واضح وصريح في مؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها، دون استثناء.

مؤكدين بأنهم سيقفون صفًا واحدًا لمكافحته باعتباره قضية تمثّل أمنًا قوميًا ومطلبًا أساسيًا لكل مواطن، يتوجب معه تظافر كافة الجهود لمواجهته من أجل أن يعم الأمن والسلام والرخاء كافة ربوع مدن ليبيا.

وأعربوا عن دور هيئة الرقابة الإدارية المهم خلال الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن، وأن تفعيل كافة مكاتب وفروع الهيئة أمر مهم؛ نظرًا لماوصل إليه الفساد داخل مؤسسات الدولة’’.

من جهته، أوضح قادربوه أن:”مسؤوليتنا تحتّم علينا العمل بعيدًا عن الجهوية، ورسالتنا التي جئنا من أجلها هي الوقوف سدًا منيعًا فيوجه الفساد المالي والإداري المستشري، مؤكدًا على حق المواطن في وضع أمني مستقر، وخدمات صحية وتعليمية متقدمة“.

كما أكد بأنه سيعمل على تفعيل إجراءات الشق الإداري والجنائي بالهيئة، واسترجاع دورها الضبطي حيال المسؤولين المتورطين في مخالفات إدارية ومالية.