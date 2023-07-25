تكتل ليبي يعلن مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة المصغرة

أكد تكتل إحياء ليبيا، الثلاثاء، الدفع بالمرشح عارف النايض لمنصب رئيس وزراء الحكومة المصغرة التي سيشكلها مجلس النواب الليبي بالتشاور مع مجلس الدولة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب الترشح حسب الإجراءات التي سيعلنها مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأشار تكتل إحياء ليبيا في بيان صحفي إلى إصراره على إقامة الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المتزامنة والعاجلة، احتراما للإرادة الشّعبيّة التي عبّر عنها 2.8 من النّاخبين والنّاخبات اللّيبيّين واللّيبيّات، في الانتخابات المعطّلة.

وأكد التكتل أنه سيسعى بالتّشاور والتّعاون مع المؤسّسات السّياديّة والقوى السّياسيّة والمدنيّة والمجتمعيّة اللّيبيّة، لتشكيل هذه الحكومة المصغّرة، والمعنيّة بالتّجهيز للانتخابات، مشيرا إلى إصراره على ضرورة الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة، ومنعا للمزيد من المماطلات في إجرائها.

وصوت مجلس النواب الليبى، الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس الحكومة، بحسب ما أعلنه رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

وأكد رئيس البرلمان الليبى أن الثقة تعطى للحكومة الليبية الجديدة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة، مشيرا إلى أن مجلس النواب صاحب الاختصاص فى منح الثقة للحكومة دون غيره على أساس برنامجها الانتخابى.

أعلن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً من تاريخ اعتماد خارطة الطريق التى وضعها مجلسى النواب والأعلى للدولة، مؤكدا أنه يشترط فى المترشح لرئاسة الحكومة الحصول على تزكية من 15 برلمانيا و10 أعضاء بمجلس الدولة، جاء ذلك فى جلسة البرلمان الليبى المنعقدة الآن فى مدينة بنغازى.