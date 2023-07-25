أول تعليق من مسؤول ليبي عن المصريين المرحلين مشيًا حتى الحدود

قال اللواء رافع البرغثي رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا، إن الفيديوهات المنتشرة منذ فترة حول ترحيل مصريين مترجلين من ليبيا إلى مصر ينقصها المعلومات الصحيحة، مشيرًا إلى أن هؤلاء مجموعة من المخالفين كانوا داخل سجون سرية تابعة لتجار البشر للهجرة غير الشرعية وليسوا عمالا مصريين يعملون في الأراضي الليبية.

وأضاف المسؤول الحكومي الرسمي لصحيفة «المصري اليوم»، أنه من غير المعقول ترحيل مجموعات مشيا، حيث تم توفير مواصلات بالفعل لنقلهم إلى منطقة الحدود حتى تم تسليمهم للسلطات المصرية، مشيرًا إلى أن أغلب المرحلين كان من محافظة الشرقية وعددهم يفوق الألفين شخص.

وأشار المسؤول الليبي، أنه من المستحيل تعامل أي مصري داخل ليبيا بشكل يقلل من قيمته حيث تحظى العلاقات بين الشعبين والبلدين بثقل كبير وأهمية كبرى، فيما يحظى العمال المصريين في ليبيا بتقدير ومحبة بالغة ولا يمكن الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن المجموعات المرحلة كانت في سجون سرية تابعة لسماسرة وتجار بشر.

وأكمل أن المسافة التي تم سيرها من قبل المجموعات المصريين هي عشرات المترات، وهي المسافة في منطقة مساعد الحدودية المصرية الليبية، وذلك بعد نقلهم بالمواصلات بالفعل من أماكن خروجهم من سجون سرية لتجار البشر حتى المنطقة الحدودية.